Stefan Airapetjan suhtest Victoriaga: oleme palju koos läbi elanud ja hoiame teineteist tohutult

„Tutvumise alguses näed inimest ühtemoodi, hiljem, kui oled teda tundma õppinud, teisiti. Alguses vaatad välimust, kuulad, kuidas ta räägib, mida mõtleb. Hiljem on tähtis, kas teie vahel tekib hingeline side ja kas te täiendate teineteist. Seda kõike olen Victoriaga tundnud – ta on täiesti minu inimene,“ sõnab Stefan ning lisab, et nad on palju koos läbi elanud ja hoiavad teineteist tohutult.