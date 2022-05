GALERII | KRÕBE PILETIHIND, KUID TOHUTU RAHVAS: Luige laadalt kahmatakse nii linde, taimi kui kallist toidukraami

Sulelisi on Harjumaal Luigel sel nädalavahetusel peetava kolmepäevase laada valges tohutus telgis meeletu arv. Leedust on kohale toodud peened kuked ja kanad, kellest osad näevad välja nagu kannaksid nad peas sulgedega kaunistatud kübaraid. Soengud on lindudel uhked, silmi pole lokkide alt nähagi. Kaunite kukkede sabasuled on smaragdrohelised. Pisikesed vutid tammuvad mööda puurivõresid ja uudistavad rahvamassi, kes ümber nende puuride tiirutab. Rahvast on kanalas nii palju, et ümber pöörama ei mahu.

Ja mitte ainult kanalas! Piletikassade juures on stabiilselt reas sadakond inimest, mis siis, et piletihind on maaelu näituslaadal tänavu krõbe.

