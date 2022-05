HÜVA NÕU | Sina ei ole sinu tunne! Õnnekoolitaja annab nõu, kuidas eraldada ennast oma tunnetest

Õnne-, mõtteviisi- ja motivatsioonikoolitaja Dalí Getter Karat tõdeb, et kui me midagi kogeme, tuleb vahel tunne peale nii tugevalt, et tunneme, justkui me oleksime see tunne. Inimestele meeldib end samastada heade tunnetega – armastuse, kerguse ja usaldusega. Samas, tihti samastame end ka negatiivsete tunnetega, nagu kurbus, üksindus või mure. Dalí toob välja, et kui samastud enda emotsiooniga, annad sellele võimu ja emotsioon tundub palju tõesem. Eriti halb on see juhul, kui samastame end negatiivsete emotsioonidega – siis kestavad need emotsioonid kauem, on tugevamad ja viivad rohkem rivist välja.