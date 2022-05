ÕL TV | Kõige tundmatum edukas Soome kirjanik Eestis esitles oma uut raamatut, mis räägib ühest suguvõsast, kelle metsatalust pool jäi Venemaale

„See raamat räägib ühest suguvõsast, kelle metsatalust pool jäi Venemaale,“ seletab raamatu autor. „See raamat räägib noorest poisist, kes kolis pealinnast maale ja hakkas kõnelema mie, sie, hiä, myö, työ, hyö. See raamat räägib julgusest olla teistmoodi, julgusest olla külahull. See raamat räägib spordiklubist, mille nimi on Kiteen Kisa-Toverit. See raamat räägib ürgmetsadest ja Kalevala laulumaadest. See on lugu minu Karjalast.“