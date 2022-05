Marju Kuut saadeti viimsele teele nii, nagu ta soovis: „Mind peab just ära saadetama lauluga „Maskeraad“.“

„Neile, kes on sündinud mais“... Marju repertuaaris ei olnud lahkumise laulu, vähemalt sellise pealkirjaga mitte. Aga neljapäeval, maikuu 5. päeval oli see lahkumise tund, kui Marju Marynel Kuudiga Pärnamäe kabelis hüvasti jäeti ja ta viimsele teekonnale saadeti. Esimesel tõeliselt kevadisel päeval, sest isegi kalmistu põlispuude all ei ole vilu.