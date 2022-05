Ellen Niidu tütar Maarja Undusk: meie ema hindas oma lastes isepäisust ja vastuhakku

„Ema ei öelnud meile kunagi, et peab olema sõnakuulelik laps. Loomulikult tuli reeglitest kinni pidada, hea kasvatus oli ikkagi väärtus. See oli endastmõistetav, et tuleb olla hea ja kuulata vanema inimese sõna, aga ema ei pidanud õigeks, et laps teeb seda lihtsalt sõnakuulmise pärast,“ räägib kunstnik Maarja Undusk, kes oma äsja ilmunud mahukas mälestusteraamatus „Heleda mõtte laast. Ellen Niit.“ avab soojalt ja avatult oma ema erinevaid elutahke.