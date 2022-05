Nüüd tagasi vaadates saan ma aru küll, et ta üritas mulle põlle alla pugeda ja ma oleksin sel ka sündida lasknud, oleksin ma selle vaid toona ära jaganud. Oh, neid käimata jäänud radu!

Nii et ma proovisin „@GreatJoy44“, aga ikka ei õnnestunud. Aga ma panin numbriks Joanna sünniaasta ja bingo! Nii et nüüd ma olen valmis ja registreeritud „@GreatJoy69“ nime all ning ei jõua kogu seda lõbu ära oodata. Ma olen juba Karvaste Tsiklimeeste ja National Trusti jälgija.

Ausalt öeldes oli see väga tore asi, millega tegeleda, sest täna on pühapäev ja pühapäeviti muutun ma vahel nukraks. Aeg näib siis veidi aeglasemalt mööduvat. Küllap vist sellepärast, et paljud veedavad pühapäeva koos oma perega. Restoran on alati täis nihelevaid vennatütreid ja pettumust valmistavaid väimehi. Pühapäeviti ei ole ka päevased telesaated eriti head, „Bargain Hunti“ vanavarasaated on kõik kordused, „Homes Under the Hammer“ oksjonisaateid ei näidata üldse, puha tühjus. Joanna ütleb, et ma võiksin midagi järele vaadata ja ma olen kindel, et tal on õigus, aga see tundub kuidagi veel üksildasem. Ma ausalt eelistaksin lihtsalt, et ta tuleks siia oma emaga lõunale. Vahel ta muidugi käib, kui aus olla. Mõrvade ajal käis ta siin kohe väga sageli ja kes saakski teda selles süüdistada? Mina küll mitte.

Aga uute mõrvade puudusel kujutan ma ette, et koer võiks ta küll kohale meelitada. Kuigi Joanna on arvatavasti koerte vastu allergiline. Väiksena ta seda polnud, aga näib, et inimesed muutuvad igasugustele asjadele allergiliseks kohe, kui Londonisse kolivad.

Täna sõidame koos Roni ja Elizabethiga taksos Fairhavenisse Ibrahimi vaatama, vähemalt teeb see mul tuju veidi paremaks. Ma armastan haiglaid, need on nagu lennujaamad.

Ma ostsin Ibrahimile Sunday Timesi, sest ma ühel korral nägin seda tema juures. Heldekene, see kaalub terve tonni! Et koormat kergendada, võtsin lehe vahelt välja need sektsioonid, mis teda minu arvates ei huvita, aga nendeks olidki ainult mood ja eraldi lehelisa Eesti kohta, nii et erilist vahet tunda pole. Ostsin talle ka lilled, ühe suure Dairy Milki šokolaadi ja purgi Red Bulli, reklaamide pärast.

Ma tean, et teised olid päris vapustatud, nähes teda sidemetes ja siniselaigulisena, aga minul oli hea meel näha, et sellega asi piirdus. Kohe kindlasti tundsin suurt kergendust teda rääkimas kuuldes. Kergendust ja siis veidi igavust, sest te ju teate Ibrahimi, aga see igavus oli väga kena tunne.