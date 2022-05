Ansambel Ummamuudu leinab trummarit: Heino Kalvet lõi bändile vundamendi

„Heino Kalvet musitseeris ja lõi bändile vundamenti aastatel 1991-1993. Ta oli väga abivalmis giid Põlva tutvuste loomisel, osales Põhja-Saksamaa tuuril aastal 1993, helis ja pildis on jäädvustatud Heinzi esitused ETV 1992. aasta telesaates ning albumil Ummamuudu. Otse loomulikult ja iseenesestmõistetavalt rikastas Heinz trummarina bändi toonaseid helindeid falsetiga. Ta ei kõhelnud panustamast ja kaasa löömast, vaid talle omaselt teatas ikka – logish. Sügav kaastunne omastele Ummamuudu poolt,“ kirjutatakse bändi Facebooki lehel.

Ummamuudu on 1989. aastal asutatud eesti rahvamuusika- ja popansambel, mille repertuaaris on nii eesti- kui ka võrukeelseid lugusid. Ansambli üks tuntumaid lugusid on „Kõnõtraat“, mille esitamine ETV saatese „7 vaprat“ tõi ansamblile üleriigilise tuntuse.