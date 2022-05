HÜVA NÕU | Meelerahu nimel - kuidas end kaitsta ja vältida konfliktisituatsioone?

Füsioterapeut, manuaalterapeut ja Eesti Wushu Kungfu Föderatsiooni aupresident Priit Kõrve rõhutab, et praeguses maailmaolukorras on enesekaitse väga oluline. Kõige olulisem on aga konfliktisituatsioone vältida. Kuidas seda nutikalt teha?