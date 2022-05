ARVUSTUS | „Tüdrukute õhtu“ 6. osa: mis ajast kargud ja vein kokku käivad? Noored, miks te seda kõike kaasa teete?

Okei, seekord on tüdrukutel halastamatute telekaamerate ees esinemiseks vähemasti huuled värvitud. Sorgus soengud võinuks ka ikkagi olla uhkemaks tehtud, aga see selleks. On palju hullemaid fakte – Carini on saates karkudega! Pagan, kehalise kasvatuse tunnist sai vanasti isegi nohuga vabastuse, aga tõsielusaate võttele tullakse jalaluumurruga kohale? Teine tütarlaps Liisi teeb selle üle veel nalja ka: „Meil on selline vigaste pruutide saade.“