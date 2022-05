Surm ei ole kunagi vaenlane – ta on päästja

„Surijal on täiesti ükskõik, kas tema ümber on lähedased või pole üldse kedagi. Tema on juba seisundis, kus kõik on tähtsusetu. Tema ümber ja sees on ainult hõljumine ... Öelge lähedastele kõik head sõnad ajal, kui neid veel kuuldakse ja hinnatakse. Surivoodi ääres halamine võib osutuda vaid enda südametunnistuse rahustamiseks, lahkujal pole sellest enam sooja ega külma,“ paneb nõid Väike Myy kõigile südamele.