Purdi mõisat kaitseb võimas vend. Ta ei ole meie hulgast

Purdi mõisas pidavat kummitama. Nõid Liina märgib, et tema on kohanud seal mitut erinevat vaimolendit ning kord ühe kummalise kujutise isegi fotole püüdnud. Liina vend Toomas Velsker, kes on viis aastat Purdi mõisat renoveerinud, kinnitab: mõisas on vaimud, ning kuigi paljud kirjeldavad neid hirmutavate ja kohati pahatahtlikenagi, on nad teda mitmel korral aidanud. Mõisa praegune omanik Kaupo Kolsar seevastu tunnistab, et tema ei ole oma valdustes miskit kummalist kogenud.