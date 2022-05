PURDI MÕISAS KUMMITAB | Nõid Liina Velsker: „Ta ei ole halb. Aga kui keegi tuleb kurjade mõtetega, küll ta siis märku annab.“

Alguses kuulsid nad naise kisendamist, siis karjus laps. Kuskil midagi kukkus … Selle peale olid mõisa kummitusi jahtima tulnud noormees ja neiu nii hirmunud, et pidasid targemaks kiiresti jalga lasta. Põgenedes purunes trepp ja nad kukkusid. Ning kui lõpuks autosse jõudsid, ei läinud see käima. Selline on üks uuema aja pärimuslugu Purdi mõisa viirastustest.