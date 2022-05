Eliise-Mariin aitas maale kinni jäänud hingedel taevasse minna

Eliise-Mariin (20) ütleb, et hingede nägemine ja võime nendega suhelda on ühtaegu nii haruldane anne kui ka väsitav võime. Väsitav, sest seetõttu on noore naise jaoks ühes ruumis alati vähemalt poole võrra rohkem neid, kes kõik temaga kontakti otsivad.