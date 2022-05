„Minuga ei juhtunud mitte midagi!“ Või siiski?

Ayahuasca on mind alati intrigeerinud, sest olin kuulnud põnevatest ja kadedaks tegevatest kogemustest sel vaimsel teekonnal. Tõsi – nii mõnigi sel rännakul käinu on tunnistanud, et ayahuasca-väravast läbi minek on olnud nende elu kõige raskem ja hirmutavam sündmus. Aga siiski äärmiselt vajalik sündmus, sest on näidanud kätte õige teeotsa, mida mööda edasi minna. Samas on räägitud sellestki, et ayahuasca-tseremoonia võib olla ka äärmiselt värvikas tripp salamaailmades ja -mustrites. Ja et pärast neid kogemusi pole elu enam kunagi endine.