„Saatuse sõrm tahtis mulle öelda: see on sinu tee.“

„Me kõik sünnime maailma kindla eesmärgiga. Kuigi igaühel on see erinev, ei tohiks unustada kõige olulisemat – elu mõte on elada,“ ütleb Maily Aurora Eintrei. Sotsiaalmeediakanalites arvukalt jälgijaid kogunud naine sattus õigele teele isikliku tunnetuse pealt ning teeb soovi korral kaardilugemist ka video kujul.