Hüpnoterapeut Arne Laus: "Alateadvus ei ole niisama uitamise koht, sinna minnakse ikka mingi kindla teemaga tervendamise eesmärgil.“

„Inimese ajul ei ole vahet, kas olukord on reaalne või alateadlik. Me elame 100% minevikus – me näeme värve, sest need on ajule selgeks õpetatud. Me näeme tegelikult ju ainult põhivärve, teised kõik on nendest kokku pandud ja meile selgeks õpetatud. Me näeme pilte erinevalt ja sõnavara on meil erinev, sest iga sõna taga on meil kogemus. See, kuidas me maailmast aru saame, põhineb kõik sellel, mida me oleme varasemalt õppinud. Kogemuste põhjal oleme kujundanud oma sisemaailma,“ kõneleb Arne. „Hüpnoosis ma võin klienti suunata, näiteks kui on eesmärk minna lapsepõlve, siis ütlen, et ta on lapsepõlvekodu ukse ees, lasen tunnetada, mis emotsiooni tekitab ukselingi puudutamine, ja millalgi ütlen, et ta avaks ukse. Kõik meeled on ärgitatud kaasa töötama, ka kompamismeel,“ selgitab ta.