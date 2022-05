ÕL VIDEO | Maailmarändur Tom Valsberg on tagasi kodumaal: tekitame väelaulude kontserdil samasuguse tunde nagu laulupeol

Rändmuusik ja väelaulude looja Tom Valsberg veedab külmad talvekuud eksootilistes paikades, kus laeb end uue energiaga, mida suvel eestlastega jagada. Nüüd on Tom Eestis ja korraldab iganädalasi väelaulude õhtuid. Väeõhtute üheks oluliseks osaks on ka tseremoniaalne kakao, mis muudab inimesed vabamaks. „Põhimõtteliselt on tegu legaalse droogiga, aga heas mõttes. Sellega toimub huvitav efekt, et inimesed julgevad teha igasuguseid asju, mida nad muidu ei julgeks,“ jagab Tom oma mõtteid.