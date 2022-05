Sõjaajaloolane Jüri Kotšinev: „Venemaa on maailma kloaak, mis on endasse imenud kõige õudsemad diktatuuri ilmingud.“

Jüri Kotšinevi sulest ilmunud kakskümmend raamatut käsitlevad peamiselt Venemaa ajalugu, mille pöördeliste ja murranguliste aegade eesotsas seisnud isevalitsejate ja tsaaride vallutusretked nii itta kui läände, aga ka põhja ja lõuna suunal on okupeeritud aladele jäänud (väike)rahvastele toonud pea alati kaasa häda ja hävingut. „Vene impeeriumi väline sära on ehitatud alati üles väikerahvaste tohutute kannatuse toel,“ lisab neljanda põlve vene emigrant Kotšinev, kellelt ta enda sõnul on röövitud kodumaa.