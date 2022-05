HÜVA NÕU | Alkoholivabalt tantsima - uus trend on ekstaatiline tants

Alkoholivabad tantsupeod ja ekstaatiline tants on saanud väga populaarseteks. Keijo Tismus ehk Deejay K.O, kes viib ekstaatilist tantsu läbi Blisstonia kakao ja ekstaatilise tantsu festivalil, selgitab, et ekstaatiline tants on oma hinge tants. See on tants, kus saad minna enda sisse ja liikuda nii nagu hing soovib. See tants on ehe voolamine ja enda keha tunnetamine. Muusika lihtsalt võtab sind enda kanda. Sa saad olla omaenda „ruumis“ ja ei pane tähele teisi.