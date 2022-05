„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Stefan võttis Torinosse kaasa ühe väga erilise eseme

Päev enne Eurovisionile sõitu, oli minu hommikusöögi kaaslaseks Eesti Laul 2022 võitja Stefan. Päikeseline Armeenia poiss, kes on üles kasvanud väikeses Viljandi linnas. Head ja paremat mekkisime imearmsas Loulou restoranis, mis asub Porto Franco keskuses Tallinnas.

Rääkisime Stefaniga elust Viljandis, kus ta veetis lapsepõlve ja kooliaja. Uurisin, mille poolest on eestlaseed ja armeenlased erinevad ja kui lihtne või keeruline oli rosinasilmsel poisil väikelinnas hakkama saada? Miks panid vanemad neid õe Stefaniaga just muusikat õppima? Kui sile või konarlik on olnud tema jaoks meelelahutaja teekond. Kas noormees võiks kunagi astuda isa jälgedes ja püsti panna Armeenia restorani?

Vaata meeleolukat videointervjuud!