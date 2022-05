KUIDAS MEELDIS? „Ringvaadet“ juhtis koos Marko Reikopiga esimest korda Anna Pihl: toimetus on nii nunnu!

Anna rääkis enne „Ringvaate“ saatejuhiks saamist Õhtulehele antud intervjuus: „Kui ma enne lapsepuhkusele minekut tegin „Esimest stuudiot“, sain juba siis aeg-ajalt tagasisidet, mis ei kannata trükimusta. Mulle on ikka väga halba soovitud ja loodetud, et minuga juhtub igasuguseid asju. Muidugi on ebameeldiv tagasiside vastik, aga ma ei karda seda. Mulle meeldib, kui ma olen kogu aeg töös. Ma ei kujuta ette, et teeksin kolm aastat ühte dokfilmi, ma väsiks ära pikalt ainult ühe teemaga tegelemisest. Ma alustasin ETV-s „AK-s“, kus iga päev on uus teema ja see rütm mulle meeldib. „Ringvaates“ on samamoodi tore just see, et iga päev on uus algus ja uus võimalus ja uued teemad.“