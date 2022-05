Kummalised kogemused arstitöös: „Vaatan üsna harilikku verepilti ja saan aru, et inimene sureb varsti ära. Miks – ei oska öelda.“

„Laps tuli arsti juurde kõrvapõletikuga. Lahendasin selle mure ära, ja siis märkasin mingit sinikat. Küsisin ema käest, et kust ta selle sai? Ema ütles, et ah, kukkus kunagi kuidagi, ei tea. Mind see sinikas aga seletamatult häiris, ütlesin, et teeme igaks juhuks vereanalüüsi. Tuli välja, et lapsel oligi korralik verehaigus,“ meenutab perearst Anneli Talvik üsna oma karjääri algusest juhtunud lugu, kus pealtnäha tühine detail millegipärast ärritas ja justkui sundis endale tähelepanu pöörama.