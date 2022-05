Põnevusfilm „Tagurpidi torn“ sai tänu lastest testvaatajatele märksa õiglasema lõpu

Sama hästi võinuks Kilmi käe all linalooks saada „Hansukese ja Gretekese“ ning „Kärbeste jumala“ derivaat. „See tulnuks üsna sarnane „Tagurpidi torniga“,“ muigab ta. „Kuigi ma mäletan, et keskkooliõpilasena ei olnud „Kärbeste jumal“ mingisugune vau-vapustus, jäi see lugu mind ikkagi painama. Paratamatult teadsin, et kunagi ma selle romaanini tagasi jõuan. „Tagurpidi torn“ ongi mikroühiskonna tekkimise lugu, kus suhted ja väärtushinnangud hakkavad taandarenema. See, kuidas see kõik grupis toimub, kuidas grupp end üles kütab ja võtab omaks kõige pöörasemad algatused, ehkki need ei ole mõistuspärased. Selles filmis on need aga laste jaoks väga mõistuspärased, väga ennast säästvad.“