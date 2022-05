MITMEKÜLGNE NAINE! Häälesaates säranud arstitudeng Kätlin: nagu muusikas on omad seaduspärasused, on ka diagnoosimisel vaja loovust

„Mäletan, et 8aastaselt soovisin saada jõuluvanalt omale inimkeha atlast. See on mul siiamaani alles ning olen saanud seda isegi ülikoolis kasutada,“ räägib arstiteaduskonna teise kursuse tudeng Kätlin Kits, kuidas leidis tee ihaldatud erialani. Lisaks õpingutele kuulub neiu süda muusikale – laval on ta olnud juba 3. eluaastast. Viimati lummas neiu televaatajaid oma vapustava häälega, esinedes laulusaates „Ma näen su häält“.