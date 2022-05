Suri Benno Beltšikov

Benno on ühtlasi olnud ka Anne mänedžer. „Ühel hetkel, kui minu tähelend hakkas pisut rohkem hoogu võtma, siis tuli Benno tõesti Olümpiast ära ja hakkas minu bändi Nemo direktoriks. Ta oli ühtlasi ka administraator ja kõike muudki, kes meie jooksvaid asju korraldas ja elu lihtsamaks tegi. Ja nii sõitsime kümme aastat hommikust õhtuni mööda suurt ja laia Nõukogude Liitu ringi. Ma ei kujuta ette, et ma üksiku naise ja artistina oleksin jõudnud nii kaugele, kui ma täna olen, ilma toetava kaasata. See on ikka väga raske. Paremini toimivadki need tandemid, kus on muusikud omavahel koos või koos on inimesed, kes on väljas ühise asja eest,“ on Anne rääkinud.