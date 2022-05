HÜVA NÕU | Kulturist Egert Oiov: ilma trennita suudaksin hakkama saada vaid paar päeva, siis hakkavad närvid vaimu närima

Üle-eestilisele liikumisele ja tervisele pühendatud nädalal Estonian Fitness Week kulminatsiooniks oli 30. aprillil Estonian Fitness EXPO, kus toimusid ka Eesti karikavõistlusted kulturismis ja fitnessis. Egert Oiov, kes astus üles karikavõistlustel, arvab, et sport on tervis ja tervis on tema jaoks kõige tähtsam. „Toitu tervislikult ja ole aktiivne, siis hoiad ka kõiksugused tervisehädad endast piisavas kauguses,“ soovitab ta.