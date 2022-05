Mari Ojasaar räägib varalahkunud kaksikõe raskest haigusest: arstid ütlesid, et see oli väga suur ebaõnn

Mari Ojasaar rääkis saates „Hommik Anuga“, et aasta algul siit ilmast lahkunud kaksikõe Kristi raske diagnoos sai perekonnale teatavaks aasta eest. Hoolimata sellest, et mõlemad õed on läbi elu pidanud lugu nii tervislikust eluviisist kui enese eest hoolitsemisest, oli diagnoos ootamatu ning karm. „See raske diagnoos oli kopsuvähk. Kahjuks ka arstid ütlesid, et lihtsalt väga-väga suur ebaõnn – neljas staadium. Me proovisime anda parima, et seda saaks ravida, aga meil ei õnnestunud,“ sõnas naine saates.