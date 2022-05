REPORTAAŽ JA GALERII HELSINGIST | Rahulikult alanud mitmepäevane volbriöö tähistamine lõppes tuhandete purjus soomlastega tänavatel

Kell hakkab lööma viite, kui ülerahvastatud trammid viivad värviliste kombinesoonidega üliõpilasi kampade viisi keskväljakule. Iga-aastane vappu on Soome pealinna inimestest kihevile löönud. Kindlasti mängib rolli ka asjaolu, et koroonakriisi tõttu pole soomlased saanud kaks aastat seda pidustust pidada. Üliõpilased, lapsed, keskealised, pensionärid – kõik on leidnud tee täna Helsingi turuplatsile, kuid mitte ainult. Lisaks toimuvad suured üritused ka teistes paikades, põhiliselt tudengilinnades, nagu Turu ja Tampere. Pidustustega tähistatakse nii volbriööd kui ka suve algust – aga oleme ausad, soomlastel pole küll joomiseks teab mis erilist tähtpäeva vaja.