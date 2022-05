REPORTAAŽ JA GALERII HELSINGIST | Peadpööritav pralle! Mitu päeva kestnud volbriläbu täitis Helsingi tänavad prügi ja pummeldavate noortega

Tänavad täis okset ja prügi. Pikalt looklevad järjekorrad Helsingi kuumemate patuurgaste uste taga. Umbjoobes peolõvid. Just selline vaatepilt avanes möödunud ööl neile, kes Helsingi kesklinnas toimunud vappu ehk volbriöö pidustustest osa said. Soomlaste traditsioonilisest pidupäevast olen varem kuulnud mitmesuguseid õudusjutte. Etteruttavalt võib öelda, et õhtu edenedes said mitmedki õudukad reaalsuseks. Kuidas möödus soomlaste pidupäev pärast mitmeaastast „sundpuhkust“?