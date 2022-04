Lauri Liiv elukaaslasest: ta ei ela Eestis, aga meie suhe toimib

„Mul on elukaaslane, kellega olen koos olnud kaksteist aastat. Ta ei ela Eestis, aga meie suhe toimib ja üsna hästi,“ räägib Lauri Liiv Kroonikale antud intervjuus.

„Kui elus on inimene, keda armastad, on kõik võimalik. Ka siis, kui elatakse eri riikides. Mõnikord nõuab see pingutust, aga Facetime võimaldab suhelda igapäevaselt,“ lisab ta.