Rõõmusõnum Céline Dioni fännidele – diiva saabub Soome

Iltalehti teatel pidi hiigelturnee kontsert toimuma Helsingis juba 2020. aasta augustis, kuid lükkus koroonapandeemia tõttu edasi. Nüüdseks on välja käidud, et Kanada diiva esineb Soomes 3. ja 4. oktoobril 2023. Algselt pidi ta esinema Hartwall Arenal ehk nüüdse nimega Helsinki Hallis, kuid praegu on esinemispaik lahtine.