Juhan Paadam: „Ukraina võidab Eurovisioni, vähemalt prognooside järgi võiks niimoodi arvata küll.“

Tõepoolest, ehkki EBU ehk Euroopa ringhäälingute liit on püüdnud lauluvõistlust ja poliitikat eraldi sahtlites pidada, pole kuidagimoodi võimalik mööda vaadata sellest, mis toimub sõjatandril keset Euroopat. „Asju ei saa vaadelda eraldi,“ tõdeb Paadam. „Ukraina võitu ennustatakse peale selle, et tegemist on toreda ja hea looga, ka kõigi nende sündmuste pärast, mida Ukraina praegu üle elab ja taluma peab. See on osa Ukraina võitlusest kogu Euroopa eest ja televaataja loomulikult reageerib.