RATE.EE 20 | INTERVJUU | Portaali looja Andrei Korobeinik meenutab: inimesed ei uskunud, et Rate'i hakatakse rohkem otsisõnana kasutama kui „pornot“ või „seksi“

Noorest säravate silmadega programmeerijast Andrei Korobeinikust (41) on saanud tõsine poliitikamees, kes lippab erksal sammul mööda Toompea lossi koridore ja kui aega on korraks seisma jääda, klammerdub tema pilk kohe telefoniekraanile, et sealt tähtsaid teateid lugeda. Kui paluda tal foto jaoks veidigi lõbusam nägu teha, kisub ta veelgi rohkem krampi. Vahest mõtleks naeratuse manamise tarbeks millelegi mõnusale? Ei saa, sest rahvasaadik ei puhka!