OSALUSEKSPERIMENT | MILLESSE MA OLEN ENNAST MÄSSINUD?! Kuidas näkkab 20aastasel naisel samaealises kurikuulsas suhtlusportaalis?

Tõesti, mul ei ole mitte kunagi Rate’is kasutajat olnud. Ma ei tea, kas peaksin selle eest medali saama ja uhkust tundma või hoopis häbist maa alla vajuma, et ma niisugusest kogemusest olen ilma jäänud, kuid vabanduseks saan tuua vaid oma vanuse. Esiteks olin ma alles väike laps, kui Rate’is möll käima läks, ja liiga cool (lahe – ingl. k), et selle peale teismeeas üldse mõeldagi. Ka ükski mu eakaaslasest tuttav ega sõber pole seal vähemalt minu teada kontot omanud. Aga 20 aastat on ju ikkagi suhteliselt pikk aeg siin planeedil eksisteerida. Ei ma ei mõtle, et mina oleksin vana, vaid ikka seda, kuidas on kodumaine sotsiaalvõrgustik nii kaua suutnud vastu pidada. Sellel peab olema ju mingisugune võlu ja tõmme, miks inimesed seda kasutavad. Kuidas see ometi veel Facebooki ja Instagramiga konkureerib? Miks see pole välja surnud nagu türannosaurus Rex? Asja on vaja uurida.