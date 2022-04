OOTAMATU! Mihkel ja Polina Mattisen lahutavad abielu: meie suhe on oma aja ära elanud, anname õnnele uue võimaluse

„Elu on täis valikuid ja tihti ei tea valikuhetkel, on see õige või vale. Või hoopis kusagil nende vahel. 11 aastat tagasi tegime valiku, et meist saab paar ja see oli kahtlemata õige valik, mille eredaimaks pärliks on meie imeline tütar Emilia. Muutus on aga elu loomulik osa ning vahel juhtub, et miski, mis kunagi oli õige, enam nii õigena ei tundu. Isegi kuigi armastus pole kuhugi kadunud,“ kirjutab Polina.