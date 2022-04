HÜVA NÕU | Veikko Põldaru: ettevõtlusesse sukeldumist ei maksa karta, kui visioon on silme ees

Edukas ettevõtja Veikko Põldaru tõdeb, et koostöö teiste ettevõtjatega on ettevõtluses määrava tähtsusega – kui koostööd ei tehta, ei ole firma jätkusuutlik. Üksinda ära ei ela. Ta usub ka, et kogu ettevõtluse aluseks peaks olema visioon – sa pead teadma, kellele su toode või teenus on suunatud. Kui visioon on olemas, soovitab ta kindlasti hakata ettevõtlusega tegelema – nagu öeldakse, kes ei riski, see šampanjat ei joo!