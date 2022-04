Häädemeeste ufolood: kalurit jälitav oranž kera ning tohutu valgussammas koduõuel

Ufoloog Igor Volke tõdeb, et Häädemeeste on üks Eesti „ufokantse“, kust on tulnud ridamisi teateid kõige erinevamate kummaliste nähtuste kohta. „Olen Häädemeeste piirkonda pikka aega jälginud. See on mitmes mõttes üks silmapaistev ja tähelepanu vääriv paik,“ kinnitab ta.