UFOD VÕI KIHNU VIRVE VEMBUTAMISED? Häädemeeste merele ilmuvale tuledereale pole mõistlikku selgitust

Juba rohkem kui tosin aastat on möödas ajast, kui meditsiiniteaduste doktor Ivo Kolts avaldas palju kõmu ja kõneainet tekitanud fotod Häädemeeste kandi kummalistest valgusanomaaliatest – Häädemeeste ufodest. Seletamatud tulesid oli näha merel, maapinnal ja ka taevas ringi lendamas. Kolts on kindel, et need on jumalikku päritolu.