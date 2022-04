Seksifännid leidsid teineteist! Mihkel Raud ja Epp Kärsin: meis kõigis on iha oma intiimelu piire laiendada

Suhte- ja seksieksperdist koolitaja Epp Kärsin suundub koos Mihkel Rauaga vestlustuurile, kus lahatakse nii suhteid kui ka seksielu. „Me arvame, et meil mõlemal on üsna palju suhtekogemusi – nii häid kui halbu,“ sõnab Mihkel, kel on selja taha jäetud kolm abielu.