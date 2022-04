HÜVA NÕU | Kulturist Siim Savisaar: teadmiste ja pühendumusega on ideaalne füüsis ka naturaalselt saavutatav

Käimas on üle-eestiline liikumisele ja tervisele pühendatud nädal Estonian Fitness Week, mille kulminatsiooniks on 30. aprillil Estonian Fitness EXPO, kus saab lisaks spordi- ja vabaaja messile saab osaleda treeningmaratonil, rebida aja peale sangpommi, elada kaasa Eesti karikavõistlustele kulturismis ja fitnessis, kuulata põnevat diskussioonpaneeli ja erinevaid loenguid ning ettekandeid.

Siim Savisaar, kes astub üles karikavõistlustel, rõhutab, et lihased ei kasva üleöö ega Roomat ei ehitatud päevaga. Püsivus ja järjekindlus viivad sihile ja eesmärgile lähemale. Kui täna teha kõva trenn ja seista hiljem peegli ette, kas siis on näha muutust? Ilmselt mitte. Homme uuesti trenni teha ja peegli ette naasta, kas näeme erinevust? Ei näe. Kui seda sama harjumust korrata kuude, aastate kaupa? Äärmiselt tõenäoline, et peegelpilt on muutunud. Kuidas sellele teekonnale asuda ja seal püsida?