„Ringvaate“ uus saatejuht Anna Pihl: „Vastikut tagasisidet ma ei karda – mul on „Pealtnägija“ ajast paks nahk.“

„Kui ma enne lapsepuhkusele minekut tegin „Esimest stuudiot“, sain juba siis aeg-ajalt tagasisidet, mis ei kannata trükimusta. Mulle on ikka väga halba soovitud ja loodetud, et minuga juhtub igasuguseid asju. Muidugi on ebameeldiv tagasiside vastik, aga ma ei karda seda,“ teatab esmaspäevast „Ringvaadet“ juhtiv Anna Pihl, et on päris tuntuse ja sellega kaasneva tulekuks valmis.