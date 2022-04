Reet Linna kritiseerib Anne Veski vaikust sõja teemal: fännid Venemaal tuleb ära unustada, sest ükski eestlane pole sinna veel niipea oodatud

Tele- ja raadioajakirjanik Reet Linna sõnab Õhtulehele, et Anne Veskil võtavad aja ära kodused mured. „Ta võib-olla üldse ei süvenenud sellesse. Praegu pole nagunii ükski eestlane – on ta artist, näitleja või kes iganes, Venemaale oodatud. Seisukoht peaks olema selline, nagu meil kõigil on. Ma arvan, et Anne tegelikult mõtlebki nii nagu mina ja teised. Ta on ka vanaema ja tal on väiksed lapselapsed, aga Anne on lihtsalt jätnud selle ütlemata. Ta võiks selle kuidagi ära vormistada. Elina (Nechayeva) tegi samamoodi, et esimese ehmatusega ei osanud midagi öelda, aga siis andis väga selge vastuse. Anne lihtsalt magas selle hetke võib-olla maha. Ma arvan, et ei olegi muud vaja, kui öelda, et ta on eestlane ja seisab Eesti asja eest. Tema publik on ikkagi ju siin Eestimaal ja Eestimaa armastab Annet. Seda enam võiks ta selle teha. Ta on ju ikkagi superstaar.“