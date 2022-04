ARVUSTUS | „Tüdrukute õhtu“ 5. osa: kas joomatuuridega kõvatav noorhärra ja lambist toksiliseks muutunud lillapäine näitsik ongi läbilõige Eesti ühiskonnast?

Kui eelmisel nädalal jäi Go3 platvormi reality-saate „Tüdrukute õhtu“ pralle ootamatult rahulikuks, siis sel korral muutub lillapäine Berit – nagu tänapäeva noored armastavad öelda – lambist toksiliseks. Paistab, et endast heast arvamusel olev naine on muutunud kärsituks ja ei suuda enam oma arvamust üksnes enda teada hoida – tema suust tuleb teiste osalejate pihta suunatuid mürgiseid kriitikanooli kiiremini kui Vändrast saelaudu. Pärast eetrit on saate kõige valjuhäälsem näitsik sattunud vaatajate korraliku vihalaviini alla – tuleb tõdeda, et ka õigustatult.