HÜVA NÕU | Mida teha, kui vaikuses istudes mediteerimine ei sobi?

OSHO Dünaamilist Meditatsiooni praktiseeriv Laura Valk selgitab, et mediteerimine tähendab lihtsalt öelduna kohalolu. Et olla kohal oma kehas ja praeguses hetkes, on vaja meel vaigistada. Ta toob näite, et aktiivselt mõtetele keskendudes läheme me linna peale asju ajama ning ei ole enam praeguses hetkes ega oma kehaga kontaktis. Algajatel mediteerijatel õnnestub korraga võibolla paarkümmend sekundit keskenduda ja siis hakkavad juba mõtted pähe tulema - see on täiesti normaalne. Mediteerimine on nagu iga teinegi treening ning lihtsate harjutustega on võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi.