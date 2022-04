HARULDANE HAIGUS | Vanemate geenihäire avaldus nende pisitütrel: ta hakkas süles niimoodi oksendama, et ei suutnud enam hingata

„See, et Laura Mirtel on täna elus, on väga-väga suur saavutus,“ tunnistavad 7kuuse haruldase geenihäirega tütre vanemad Keiti Piirisild ja Jüri Käosaar saates „Pealtnägija“. Selgus, et mõlemal vanemal on väike geenirike, mis nende enda elu kuidagi ei mõjuta, kuid lapsel diagnoosina avaldus.