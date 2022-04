„SELLE TEHINGUGA SOOVITAKSE MUUTA MAAILMA!" Mida arvavad Eesti säutsujad sellest, et Twitter läheb miljardäri taskusse?

„See, et üks miljardär ostis Twitteri ära, ei muuda sotsiaalmeediamaastikku kõikehõlmavalt. Küll aga võib see muuta inimeste turvatunnet selles osas, et kui oled kogu oma elu investeerinud sellesse, et Twitter on su põhikanal, siis võib-olla jõuab kohale see, et tegelikult kõik sotsiaalmeediaettevõtted on eraettevõtted. Neid võib iga kell kinni panna ja muuta ning tavakasutaja ei saa sinna mitte midagi teha,“ arutleb Tartu ülikooli meediauurija Maia Klaassen.

Praegune olukord näitab Klaasseni sõnul elavalt, et me ei tohiks kogu oma ühiskonna toimimist üles ehitada kanalitele ja platvormidele, mis ei ole tegelikult avalik hüve. „See reaalsuskontroll on meil isegi varem olnud, kui näiteks Facebookis on muudatusi toimunud. Meil on ettekujutus, et kuna Facebook on elutähtis, siis see ongi meie inimõigus, aga tegelikult ei ole. Iga kell võib tulla miljardär ja öelda, et täna ma tahan osta endale mingisuguse sotsiaalmeediaplatvormi. See on kogu aeg reaalsus olnud, aga nüüd me tajume seda paremini.“