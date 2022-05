„PUUDUTA MIND“ 231. SAADE | Kalju Paldis: minu Metsakuurordis käivad külas ilvesed, karud ja ufod ning Ukraina lindudele olen siia oma hotelli rajanud

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjanik Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagim on seekord külas Kalju Paldise Metsakuurordis Raplamaal, kust turgutust otsivate inimhingede lisaks on tihti külalisteks ka karud, ilvesed, rebased ja ufod.