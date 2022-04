Kas kuninganna Silvia ema dementsus sai alguse poleemilisest ravivõttest?

Rootsi kuninganna Silvia (78) elu on tumestanud lähedaste haigestumine Alzheimeri tõppe. Tema ema vaevles selles viis aastat ning hääbus inimvarena. Sama tõbi tabas kuninganna vanemat venda. „Ema tõdes kord, kui kummaline on, et ta oma elu üldse ei mäleta. See oli hirmus kurb. Ja ta oli ka ise väga kurb …“