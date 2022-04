Ukraina muusikud on sõja tõttu Euroopas lõksus: „Me igatseme koju, aga ei tea, millal sinna pääseme. Meie vaenlane on väga suur ja väga kuri!“

KODUIGATSUS: „Me anname endale aru, et Ukraina ei ole enam samasugune nagu tol päeval, kui me sealt lahkusime. Me teame, et seal ei ole turvaline, kuid meie lähedased ootavad meid…“ ohkab Ukraina kammerorkestri Kiievi Solistid kunstiline juht Anatoli Vassõlkivskõi. Foto: Tiina Kõrtsini